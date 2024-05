Trampolino di lancio. Da Leclerc a Verstappen: dai kart tanti campioni

Dal campionato italiano Easy Kart sono usciti tanti talenti, fra i quali l’ultimo è Andrea Kimi Antonelli, 17 anni, diventato due volte campione europeo di kart nella categoria OK nel 2020 e 2021, e ora in Formula 2. Il pilota bolognese dovrebbe andare presto addirittura in Formula 1. A proposito dal kart vengono pure Lance Stroll, Charles Leclerc, Robert Kubica Pierre Gasly ,Daniil Kvjat, Carlos Sainz, Sergio Perez, Romain Grosjean,Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas, per non parlare del numero uno assoluto: Max Verstappen.

Può bastare come scuola?