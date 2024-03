TRAMPOLINO ELASTICO. L’Etruria brilla con Giusti e Mariottini: conquistate due medaglie d’oro in Puglia

Pochi giorni fa, Brindisi ha ospitato la prima prova del campionato interregionale individuale Gold di trampolino elastico. Una competizione che ha visto convergere in Puglia e sfidarsi agoniste provenienti da tutta Italia. E le giovani ginnaste dell’Etruria, allenate da Anatoly Titov, non hanno affatto demeritato a ben vedere, conquistando due medaglie d’oro. Iniziando da Viola Giusti, salita sul gradino più alto del podio tra le "allieve 1" con 81,200 punti. Lo stesso risultato ottenuto peraltro dalla compagna di squadra Cloe Mariottini fra le "allieve 2": il punteggio di 81,960 fatto registrare al termine degli esercizi le ha garantito la medaglia del metallo più pregiato. Buono anche il rendimento delle compagne, impegnate nelle altre categoria anagrafiche: Maria Chiara Simoni si è classificata quinta con 78,510 e Rebecca Vannucchi Alonso è finita nona con 57,310 punti. Pur non essendo riuscite a centrare la "top three", anche Simoni e Vannucchi hanno comunque staccato il pass qualificazione per la fase nazionale Gold che si svolgerà alla fine del prossimo maggio. Prima di allora però, le atlete pratesi dovranno concentrarsi sulla seconda prova del campionato, fissata per il prossimo 21 aprile nelle Marche, a Fano: "continuità" e "competitività" dovranno essere le parole-chiave.

Giovanni Fiorentino