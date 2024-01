Trasferta difficile in C2 per l’Atletico Fucecchio. In Serie B Vigor di fronte al Futsal Sangiovannese

Entrambe in trasferta stasera le due compagini del circondario impegnate nel girone B di Serie C2 regionale. Partiamo dalla capolista Atletico Fucecchio, che alle 22 al Pattinodromo di Maliseti per affrontare l’Atletico 2001. Gara decisamente insidiosa viste le 6 vittorie e un pareggio del team di Quarrata nelle 7 gare interne disputate finora. I padroni di casa sono quarti in classifica, ma con ben 10 lunghezze in meno dei ragazzi di coach Poli. Alle 21.30 al Pala Isolotto di Firenze, invece, il Limite e Capraia scenderà in campo al cospetto del Midland. Un vero e proprio scontro diretto ai margini della zona play-off, con i padroni di casa che possono vantare un punto di vantaggio in classifica. Domani invece sarà la volta della Vigor Fucecchio, che per la terza giornata di ritorno del girone C di Serie B nazionale ospiterà alle 15 il Futsal Sangiovannese. Gli ospiti arrivano dall’eliminazione di mercoledì sera nella semifinale di Coppa Italia di Serie B per mano del Futsal Pontedera, ma in campionato hanno 7 lunghezze di vantaggio su capitan Grancioli e compagni.