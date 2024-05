Trasferta onorevole. Il Bsc perde in gara tre

Si chiude con una doppia sconfitta (1-0 per i padroni di casa la gara 3 al "Cavalli") la trasferta in Emilia per il Bsc Grosseto. Il Parma Clima porta a casa di misura anche la terza contesa contro la squadra maremmana guidata da Stefano Cappuccini e riprende la testa del girone A. Andamento simile alle altre due partite del weekend nel match serale del "Cavalli". Una base a Desimoni e il doppio di Noel Gonzalez mettono Luis Gonzalez nella ideale posizione di spingere a casa il punto con una volata di sacrificio. Sul monte di lancio è equilibrato il duello tra il partente di casa Raymond Figueredo (5IP, H, 3BB, 2K), che scuote qualche problema di controllo col supporto della difesa e l’ospite Eddy Garcia del Toro che esce indenne da un paio di momenti di "traffico sulle basi", poi viene aiutato dal rilievo Marco Artitzu che estingue un’altra situazione di basi piene al quarto e mantiene intatto il distacco nonostante le tante occasioni avute dai padroni di casa. Il Big Mat ottiene solo due valide con il doppio di Mercuri al sesto a rappresentare l’ultima fiammata per l’attacco maremmano che s’inchina contro il closer del Parmaclima Claudio Scotti (2 riprese per lui). Per i maremmani una trasferta comunque positiva: vincere una gara sul diamante di Parma alla vigilia era impensabile. I ragazzi hanno dimostrato di poter rimanere in partita anche contro una squadra nata e costruita per vincere sia in Italia che in Europa.