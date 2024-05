Triathlon: a cesenatico. Barioni, Casolini e Villa d’applausi

Si è svolta la tappa italiana del circuito internazionale Challenge a Cesenatico.

Nella gara sprint, tra i 350 atleti al via, Matteo Villa conquista un ottimo terzo posto di categoria S4 in 1h12’31” (40° assoluto).

Poi oltre 1.000 partecipanti hanno partecipato al triathlon medio, affrontando i

canonici 1.900 metri di nuoto, 90km di bici e 21 km di corsa. Ottimi i risultati degli atleti imolesi, tutti al loro esordio sulla distanza: Leonardo Barioni scende sotto le 5 ore, tagliando il traguardo in 4h 56’ 36 tempo che gli vale il 71° posto assoluto e 11° nella categoria M25-29 (i parziali: 33’41 nuoto, 2h51’34 bici, 1h27’16 corsa).

Bel risultato anche per Simone Casolini (nella foto con Barioni), per lui 22° posto categoria M30-34 in 5h06’39 (31’12 nuoto, 2h52’05 bici, 1h39’14 corsa). Terzo imolese è Simone Emiliani, per lui tempo finale di 6h41’22 (29’45 nuoto, 3h24’26 bici, 2h36’39 21 corsa).