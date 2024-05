Triathlon: a Civitanova Martelli e Cerigioni sono saliti sul podio di categoria con oltre duecento persone al via della gara. La Sarti è seconda all’isola d’Elba, Conti quarto. Casolini si dimostra instancabile un’altra volta

Al Triathlon Marconi Simone Casolini si dimostra instancabile, bene le staffette nella gara su distanza olimpica a Sasso Marconi. Tra i 205 atleti al via per i canonici 1.500 m nuoto, 40km bici e 10 km di corsa erano presenti anche 2 atleti dell’Imola Triathlon per la gara individuale e 2 staffette.

Il miglior risultato lo ha portato a casa per l’appunto Casolini, che sembra non avere accusato il mezzo Ironman della settimana precedente chiudendo 16° assoluto e 7° di

categoria S3 in 2h07’55, seguito da Andrea Zamboni 8°M1 in 2h14’39.

Nelle staffette 4° posto per Chiarini - Cappellazzi - Dipaola (2h12’59”), e 6° posto (1a squadra femminile) per Rubini - Zarri - Faziani in 2h38’01 IronTour Isola d’Elba: 4 finisher, Sara Sarti 2a M2.

Si è disputato poi l’IronTour Isola d’Elba, una gara a tappe composta da 5 triathlon da fare in 5 giorni nelle varie località dell’isola. Tra i 6 atleti imolesi al via, ben 4 hanno completato il tour con tutte e 5 le tappe.

Nella gara femminile Sara Sarti conquista la 2a posizione della categoria M2 (14a assoluta) con un totale di 10h25’49”.

Nella gara maschile il migliore è Simone Conti, che conquista la 4a posizione M3 (18° assoluto) in 7h27’31”, dietro di lui Paolo Gaddoni (4° M4) in 8h01’40 e Davide Mercuri in 8h04’25”.

Menzione anche per Franco Dalmonte, che ha partecipato a 4 gare su 5 (saltando la 3a tappa a Lacona di Capoliveri) e a Francesca Venieri che ha gareggiato nelle ultime due conquistando anche un 3° posto S3 nella tappa di Cavo di Rio.

Nel Civitanova Triathlon, tra i 200 atleti al via, erano presenti anche due “IT Girls” che hanno conquistato due podi di categoria. Grande vittoria di categoria (M5) per Daniela Martelli, che taglia il traguardo 17a assoluta in 1h31’23. Ma podio conquistato anche per Vanessa Cerigioni che sale sul terzo gradino del podio S2 in 1h41’36.