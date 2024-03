Triathlon. Cus parte col botto a Imola e Forlì. Angelini trionfa nella sua categoria

La stagione agonistica 2024 si apre nel migliore dei modi per gli atleti del Cus Ferrara Triathlon impegnati nelle gare regionali e nazionali di Duathlon, disciplina che prevede una prima frazione podistica di 5km, una di ciclismo lunga 20km, ed un’ulteriore porzione di corsa di 2,5km. Nel Duathlon Sprint “Città di Forlì”, gara valida per il campionato regionale, l’atleta cussino Daniele Angelini trionfa nella propria categoria grazie ad una strepitosa prima frazione di corsa, tagliando il traguardo con il tempo ufficiale di 1h 0’32”, tempo che oltre al primo gradino del podio di categoria S4, gli consegna anche il titolo di vice campione regionale assoluto. Alessio Balboni, altro atleta giallonero impegnato nel capoluogo romagnolo, non è da meno e all’esordio stagionale sfodera una prestazione sontuosa fermando il cronometro dopo 1h10’28” e conquistando così il 4° posto nella categoria M2.

Ottimi anche i risultati del Cus Ferrara Triathlon ai campionati italiani di Duathlon Sprint di Imola, andati in scena nel suggestivo scenario dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari con più di duemila partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Nella rassegna tricolore il giovane Davide Mainini si conferma atleta dalle grandi potenzialità e dopo un inizio di gara guardingo si scatena nella seconda parte tagliando la finish line con il ragguardevole tempo di 1h04’42”, risultato che gli vale il 33° posto nella categoria S1 e il 304° assoluto. L’altro giovane cussino, Matteo Malagutti al suo esordio assoluto in questo sport, vince l’emozione della “prima volta” e va oltre le più rosee aspettative con un eccellente 1:05:39, frutto di una partenza senza indugi e di un passo costante e determinato. Con questa condotta porta a casa un 38° posto nella categoria S1 e un 346° assoluto, e soprattutto un’esperienza che difficilmente dimenticherà.

Chiude la partecipazione cussina alla kermesse imolese il “veterano” Alessio Balboni, che non si arrende alle noie muscolari del finale di gara e grazie ai veloci primi km di corsa e all’ottima frazione di bici, taglia il traguardo dopo 1h07’02” piazzandosi 52° nell’agguerrita categoria M2 e 405° nella graduatoria assoluta. Da menzionare infine il prestigioso risultato di Sara Bragante, che nella “8 Comuni” si conferma leader indiscussa della categoria SAF.