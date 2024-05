Triathlon. Ferraresi e Scabbia d’oro al ’Triathlon Marconi’, l’altro podio è di Elena Stegani

Doppio appuntamento per gli atleti del Cus Ferrara impegnati nel Triathlon Marconi, seconda prova dell’Emilia Romagna Tri-Cup 2024, e nel Triathlon di Pesaro, terza tappa dell’Adriatic Series ed eccellenti risultati in entrambe le gare sulla sulla distanza Olimpica (1,5km di nuoto, 40Km in bici e 10km di corsa).

Sull’Appennino emiliano brilla ancora Cristiano Ferraresi che, a pochi giorni dal terzo posto nello Sprint di Cesenatico, conquista la 1^ posizione nella categoria M3 e la 24^ assoluta con il rimarchevole tempo di 2h09’51’’. L’altro “oro” di giornata arriva grazie a Roberta Scabbia, che aggiunge un’altra medaglia alla sua ricca collezione da triatleta. Roberta finalista ai mondiali Ironman dello scorso anno, si conferma solida anche sulle brevi e medie distanze, conquistando il 1° posto nella categoria M3 e il 9° assoluto tra le donne. L’esperta atleta cussina è autrice di una gara regolare e senza sbavature in tutte le tre discipline e taglia il traguardo con il tempo di 2h30’12” mettendosi abbondantemente alle spalle tutte le avversarie.

L’altro podio femminile è firmato da Elena Stegani, che si conferma triatleta di elite; al suo esordio stagionale nella triplice, guadagna il 2° posto nella categoria M1 e il 3° nella classifica regionale femminile con una prestazione di livello assoluto. Nella categoria M1 maschile è il solito Daniele Di Fresco a portare sul podio i colori gialloneri, con una gara fenomenale che gli vale il 2° posto di categoria e il 15° assoluto sui quasi trecento partecipanti. Altro piazzamento prestigioso è quello di Mirco Bertasi, 2° nella categoria M4 e 49° assoluto.