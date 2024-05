Triathlon. La squadra maceratese si fa valere in regione

Subito risultati degni di rilievo per il team del triathlon del Centro Nuoto Macerata Fior di Grano, guidato da coach Franco Pallocchini. La sezione nata nel 2019 sta continuando a crescere numericamente e non solo, tanto da essere arrivata ormai ai vertici del movimento marchigiano. La stagione è cominciata col duathlon (corsa, bici, corsa) e nella gara di apertura a Tolentino il più giovane del team, il 2001 Francesco Marconi, ha conquistato il secondo posto di categoria. Il veterano Enrico Ribichini ha aggiunto il terzo posto. Entrambi hanno poi confermato il loro talento nel duathlon di Foligno, centrando uno splendido doppio oro di categoria. A loro si è aggiunto Simone Leoni, terzo al traguardo. Oltre ai successi, da sottolineare i brillanti debutti di Francesco Callarelli, Edoardo Domizi e Vittorio Fiorani e il ritorno alle gare di Roberto Ripani dopo un infortunio. Ripani sicuramente sarà capace di regalare ancora dei bei momenti di sport inclusivo grazie al suo T&NT (Tremo e non Temo), progetto centrato sulla sensibilizzazione del morbo di Parkinson. Al via inoltre le competizioni di triathlon (nuoto in acque libere, frazione in bici e per finire la corsa a piedi) e il CNM ha risposto presente alle due tappe "marchigiane" su distanza olimpica, in gara Julian Sciretta a San Benedetto e il duo Daniele Felicioli e Francesco Callarelli a Cupra Marittima. Dulcis in fundo sono entrati in gioco anche gli specialisti delle lunghe distanze che hanno dato il via alla stagione con i primi 70.3 stagionali (1,8 km nuoto, 90 km bici, 21 km corsa). I fratelli Alessandro e Marco Peca hanno aperto la stagione addirittura all’estero, protagonisti al Challenge Mogàn Gran Canaria, mentre in Italia Matteo Angelozzi e Stefano Wosz si sono cimentati sui tracciati di Jesolo e Luca Carancini e Mauro Borghiani a Cesenatico.

