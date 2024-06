Triathlon, le gare del Cus. Brillano Stegani e Scabbia

TRIATHLON

Grande prova della compagine cussina impegnata nel Triathlon di Bellaria Igea Marina, quarta tappa dell’Emilia Romagna Tri-Cup 2024, con ben dodici atleti pronti a sfidare il caldo e i quasi cinquecento avversari nelle acque e sulle strade della riviera romagnola sulla distanza olimpica, ovvero 1500 di nuoto, 40Km in bici e 10km di corsa. I colori gialloneri del CUS Ferrara brillano grazie a Elena Stegani Vergoni che si conferma atleta di eccellente livello classificandosi terza assoluta tra le donne in gara e prima nella categoria M1. Esemplare la prestazione di Elena che parte determinata, controlla le avversarie nelle prime due frazioni e taglia il traguardo con il tempo di 2h29’51” grazie ad una corsa formidabile appena sopra i 4’/km. L’altro podio al femminile arriva grazie a Roberta Scabbia che conquista il 1° posto nella categoria M3 e l’11° posto assoluto. La campionessa cussina è autrice di una gara regolare e solida passa sotto la finish line davanti a tutte le avversarie pari età con il tempo di 2h38’29”. È nella categoria M3 che arriva il terzo podio di giornata, grazie a Cristiano Ferraresi che si aggiudica l’argento a meno di due minuti dal vincitore. Protagonista di un’eccellente frazione in acqua. Il miglior tempo della spedizione cussina lo fa registrare Daniele Di Fresco che si aggiudica il 5° posto nell’agguerrita categoria M1 (2h11’43). Molto bene anche Davide Liboni.