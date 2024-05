Triathlon. L’OlimpiaColle ha iniziato la stagione con ottimi risultati. Prova maiuscola del capitano Anatriello a Cesenatico

L’OlimpiaColle inizia la stagione proseguendo, nel solco delle precedenti, il percorso di promozione e pratica a 360 gradi della multidisciplina. A Jesolo, all’IronManItaly Venice Jesolo 70.3 (1.900 metri nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) ha rotto il ghiaccio, di una stagione per l’appunto tutt’altro che primaverile, un redivivo Andrea Verdiani, rientrato nei ranghi della compagine valdelsana dopo alcuni anni di pratica sportiva itinerante. In una gara (a brand IronMan), che ha visto al via circa 2.500 atleti, prova tutta cuore e carattere per l’atleta colligiano, finisher in 5h33’47’’ (1.515mo assoluto e 253mo di categoria M40 – 44). Altra giornata da incorniciare quella di domenica scorsa per la compagine valdelsana che ha visto i propri atleti gareggiare e primeggiare in una delle più importanti competizioni a marchio Challenge. Al Challenge Cesenatico ‘half distance’ (1.900 metri nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) prova maiuscola del capitano Giuseppe Anatriello (nella foto), in una gara caratterizzata dall’elevatissimo standard qualitativo dei partecipanti (circa 1000). Su tracciati tecnicamente impegnativi e con percorrenze superiori agli standard (1.925 metri nuoto, 92,61 km ciclismo, 21,84 km podismo) Anatriello ha fatto registrare un risultato di assoluto rilievo (39mo assoluto, secondo di categoria M45 – 49) con il tempo di 4h46’58’’ conquistando il diritto alla partecipazione al Mondiale Half Distance The Championship 2025 a Samorin. Sull’onda lunga del capitano anche l’altro atleta colligiano impegnato nella competizione, Andrea Giannetti. Una prova solida, regolare e senza sbavature per il senese. Tre frazioni equilibrate, in pieno controllo che hanno consentito a Giannetti di fregiarsi per la prima volta da atleta del titolo di finisher per un crono di 6h33’44" (535mo assoluto, 17mo di categoria M60 – 65). Ottima iniezione di fiducia per l’over 60, nell’ottica di una continuità di rendimento stagionale.