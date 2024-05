Triathlon medio. Santini è campione italiano. Un tricolore in Garfagnana

Grande risultato per Pietro Santini di Castelnuovo che ha vinto il campionato italiano "Half Iron Man", detto anche Triathlon medio, nella categoria S3, quella dei concorrenti da 30 a 34 anni, a Barberino del Mugello. Sul podio, con Santini, Marco Gallina della Doloteam, secondo e Jacopo Butturini del Triathlon Cremona, terzo. L’atleta garfagnino ha impiegato 3h 57’23”, per coprire 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21,095 chilometri di corsa, quelli della classica mezza maratona.

Santini, che da quest’anno corre per il Firenze Triathlon, si è piazzato dodicesimo assoluto, lasciandosi alle spalle diversi professionisti. Ha disputato una buona prova nel nuoto, è stato bravo in bicicletta, il suo punto di forza, nonostante un fastidioso vento e, infine, ha recuperato un paio di posizioni nella mezza maratona. La la gara è stata vinta da Alessandro Fabian, già olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012.

In questi ultimi anni Santini si è molto migliorato. Due anni fa, in Puglia, sempre nel campionato italiano triathlon medio, era arrivato nono. Santini, in particolare in bicicletta, è sempre andato forte. A livello dilettantistico ha corso fino a 22 anni con compagni come Aru e Ceccone e ha anche conquistato il titolo italiano juniores nel ciclocross, vestendeo anche la maglia azzurra ai mondiali di Tabor in Cekia nel 2010.

Dino Magistrelli