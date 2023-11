Triathlon. OlimpiaColle, super finale di stagione. Vanni e Gazzei si mettono in evidenza

Finale di stagione da incorniciare per l’OlimpiaColle che ha visto i propri atleti ben figurare nelle più importanti competizioni a marchio IronMan, Challenge e F.I.Tri. Ottimo tassello per Paolo Vanni (foto a sinistra) che centra la casellina Mezzo IronMan 2023. All’IronMan Italy 70.3 di Cervia su distanza ‘mezzo ironman’ (1.900 metri nuoto, 90 km ciclismo, 21 km podismo), gara molto partecipata Vanni ha ottenuto un ottimo 335mo posto assoluto e 60mo di categoria M35-39 (5h15’47’’). Una settimana a Sanremo, nella medesima distanza, grande prova per Roberto Martellini nella competizione a brand Challenge (circa 250) . Il veterano colligiano è salito sul secondo gradino del podio della propria categoria (M45 – 49) con un pregevole riscontro cronometrico (5h14’16") che gli è valso la 36ma posizione. Stessa distanza all’Isola d’Elba per Marco Gazzei che all’ElbaMan 70.3 ha aggiunto un altro segno più al proprio palmares. Gara molto partecipata che Gazzei (foto a destra), alle prese con un fastidioso infortunio al ginocchio, ha saputo gestire con personalità e grinta tagliando il traguardo per l’ennesima volta da Finisher. La chiusura della stagione sportiva 2023 per l’OlimpiaColle Triathlon è targata Giuseppe Anatriello. Il capitano del sodalizio colligiano ha realizzato il proprio personal best alla Maratonina Città di Arezzo. Circa mille atleti al via, Anatriello si è classificato 52mo assoluto e 2do della propria categoria (M45) con il crono finale di 1h17’50", sua migliore prestazione assoluta sulla distanza. Un percorso netto quello compiuto in questa fase finale della stagione da parte del sodalizio colligiano guidato dal presidente Andrea Niccolai e dal ds Alessandro Calattini, reso possibile anche dall’immancabile contributo dei partner commerciali.