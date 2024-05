Triathlon Olimpico, domani mattina. Il campionato italiano a Pesaro: circuito tra Baia e Parco San Bartolo

Domani si terrà il Campionato italiano di Triathlon Olimpico "Città di Pesaro" del circuito Adriatic Series, tra Baia Flaminia e il Parco San Bartolo. Le frazioni di nuoto, ciclismo e corsa si snoderanno dunque dalle ore 9 fino alle 12.30, tra la Baia e la Panoramica, come previsto dal percorso della gara che si concluderà con le premiazioni, in programma alle ore 13. Prima frazione di nuoto di 1.500 metri a Baia Flaminia, 38 chilometri di bici disegnati sulla spettacolare strada Panoramica (con un dislivello complessivo di 475 metri), e infine 10 chilometri di corsa, su due giri, nella zona del Porto e sulla ciclabile. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle gare, sono previste modifiche alla viabilità Le principali prevedono la chiusura al traffico della strada Panoramica (il divieto di circolazione è valido, domenica 19, anche per residenti e autorizzati), di viale Parigi e Lungofoglia delle Nazioni e divieti di sosta nell’area di Campo di Marte e delle vie limitrofe nel giorno delle gare e nel pomeriggio del giorno antecedente.

b. t.