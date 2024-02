Triathlon, primo in Florida. Impresa di Fazi: l’Ironman è suo

Il pesarese Alberto Fazi ha conquistato gli Usa vincendo l’ "Ironman Florida". A Panama City Beach si è svolta la 25ª edizione dell’ironman Florida, una competizione di triathlon estrema composta da 3.800 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa. La gara vedeva ai nastri di partenza oltre 2.000 partecipanti compresi decine di professionisti sia in campo maschile che femminile. Tra gli Age Group, Amatori, c’era anche il pesarese Alberto Fazi, già otto volte finalista al Campionato del Mondo di Ironman Triathlon che si svolge ogni anno nell’isola di Kona alle Hawaii. "Posso dire che la mia è stata una gara perfetta – racconta lo stesso Fazi –. La giornata si presentava splendida sin dalle prime luci dell’alba: cielo sereno, mare piatto e poco vento".

Il racconto della gara: "Alla partenza della frazione di nuoto, composta da due giri da 1.900 metri con un’uscita all’australiana, sulla spiaggia sono subito riuscito a trovare il ritmo giusto partendo con i migliori e non cedendo il passo fino all’uscita dell’acqua in un’ora e 8’. Quindi ho inforcato la bici: un giro unico di 180 km su un percorso prevalentemente pianeggiante molto bello caratteristico della Florida durante il quale sono riuscito a mantenere un ottimo ritmo concludendo in 4 ore e 57’ alla media di 36,3 km/h". Infine l’ultima fatica: "Alla partenza della frazione di corsa, composta da due giri da 21 km, in pratica una maratona, mi hanno comunicato che ero settimo e che gli atleti che mi precedevano non erano così lontani, tranne un americano che pareva imprendibile. Sentivo però che le mie gambe stavano bene e ho iniziato a spingere superando via via i miei concorrenti. Al km 10 ero già terzo, al km 38 ero secondo e proprio all’ultimo km, dando il massimo che potevo, ho superato l’americano finendo al traguardo primo di categoria M4 con il tempo di 9 ore e 55’ e 03’’. Con questa vittoria ho ottenuto di diritto l’accesso alle finali mondiali che si terranno a Kona, Hawaii, il 26 ottobre 2024. Sarà questa la mia nona partecipazione ad una finale mondiale, che rappresenta il record italiano".

b.t.