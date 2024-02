Triathlon, una questione di famiglia. Elena e Aldo ai mondiali sulla neve

Campioni italiani di Winter Triathlon a Forni di Sopra, in provincia di Udine. Festeggiano Aldo Nobili ed Elena Garagnani, festeggiano come tanti. Ma in realtà Aldo, 67 anni, dentista, ed Elena, 58, restauratrice, hanno un motivo in più per essere se non felici quantomeno rari.

Già, perché ci siamo dimenticati di sottolineare il fatto che Elena e Aldo, entrambi punti di forza della società Tribo Bologna, nella vita di tutti i giorni sono moglie e marito.

Condividono non solo la quotidianità, ma anche gli allenamenti, la fatica con lo sci nordico, i sacrifici che solo chi pratica sport estremi è costretto ad affrontare ore e ore di sudore.

Senza dimenticare che in famiglia ci sono pure quattro figli: Antonio, Angelica, Andrea e Alberto.

Non contenti di aver vinto i tricolori di categoria, Elena e Aldo si stanno preparando anche per i mondiali, in programma a Pragelato (Torino) il 25 febbraio. In che cosa consiste il triathlon invernale? In una fatica che non è alla portata di tutti. Almeno di tutti quelli che non sono allenati perché si tratta di coprire 6 chilometri di corsa, sulla neve, una distanza doppia con la moutain bike (mai toccare i freni per evitare pericolose cadute) e 7,5 con gli sci ai piedi. Per chi ama la neve e le temperature polari, in fondo, lo sci nordico è quasi uno scherzo…

Il tutto nasce dalla passione per le lunghe distanze: Aldo ed Elena hanno preso parte ad alcune prove di maratona – su tutte New York, Berlino e Praga – e alle gran fondo di bicicletta, dalla Maratona delle Dolomiti alla Nove Colli di Romagna, senza dimenticare la nostra Dieci Colli.

Se non bastasse, poi, Garagnani e Nobili, spesso salgono in quota per prove di sci nordico, dalla celebra Marcialonga alla leggendaria Vasaloppet (sulla distanza di 90 chilometri).

"Da una quindicina d’anni – racconta Aldo – ci siamo appassionati al triathlon classico, ovvero 4 chilometri a nuoto, 180 in sella a una bici e i classici 42195 metri della maratona".

Dal triathlon classico a quello invernale il passo è stato semplice. Anche se Elena e Aldo hanno una peculiarità. Non solo moglie e marito. Ma anche vincenti. Anche se aggiunge Aldo, con un pizzico di modestia, "campioni italiani sì, ma di categoria".

Come se fosse facile, poi, battere i coetanei quando la fatica si fa sentire e le idee magari, si annebbiano. E’ in quei frangenti che Aldo ed Elena tirano fuori il meglio del loro repertorio. E, appunto, vincono.

Nel palmares di Nobili una ventina di podi ai campionati italiani sulle varie distanze di triathlon classico e invernale, un oro e un argento agli Europei, tre partecipazioni al celebre Ironman di Kona (Hawaii) e tredici presenze al mondiale di mezzo Ironman, competizioni alle quali si accede vincendo prove del circuito nazionale.

Elena non è da meno, ma si esalta quando la temperatura di abbassa. E’ una fondista eccellente che ha ottenuto anche un secondo posto assoluto alla Pustertaler. E, nel winter triathlon, ha messo insieme anche due titolo mondiali e un europeo. "Di categoria", si affrettano a specificare.

Ma se li vedete sulle neve, di corsa, in sella a una mountain bike o con gli sci ai piedi, provate a prenderli. Se ci riuscite.