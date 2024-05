Tricolori di arti marziali: la Wmac di De Marchi conquista quattro titoli

Buona la prima per il Campionato Italiano WKU, sigla internazionale rinomata nelle arti marziali, che grazie al supporto del CSI riesce a organizzare un’ottima manifestazione in quel di Tregnago (Vr). A questo appuntamento, uno degli ultimi della stagione, l’associazione ferrarese Wmac Italia ha partecipato con 4 atleti, guidati come sempre dal presidente Mauro de Marchi. La squadra estense, sempre al vertice nelle arti marziali nazionali e internazionali, va verso gli esami di cintura per tutti i propri tesserati, dai bambini ai veterani, ma ha voluto essere presente anche stavolta seppur in formato ridotto.

I risultati sono stati straordinari: 9 medaglie, di cui 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. La giovane Sara Landi, tra i bambini cinture verdi-blu, vince la sua categoria di kata creative, oltre ad aggiudicarsi l’argento nei kata tradizionali; il cadetto Edoardo Sofritti a sua volta è primo nei kata tradizionali, e secondo nel creative. Sergio de Marchi, direttore tecnico dell’associazione, fa doppietta di ori nel kobudo tradizionale (forme con armi) e nel kata

tradizionale di karate, e si cimenta nel Grand Champion, la categoria più complicata della giornata, dal quale emerge con la medaglia di bronzo, stesso risultato dello junior Matteo Lambertini, che bissa il terzo posto del Grand Champion con un altro nel kata tradizionale.

La Wmac Italia ora guarda ai propri esami di passaggio di grado, per poi iniziare il periodo di preparazione estiva presso il Campo Sportivo di Francolino; le lezioni saranno aperte a tutti e tutte, per info [email protected].

re. fe.