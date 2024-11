Tricolori di corsa campestre. Magagnoli e Soriani primi

Al campionato nazionale e regionale di corsa campestre Uisp, protagonisti atleti e società ferraresi. Un appuntamento sportivo che ha richiamato a Ferrara circa 700 atleti, provenienti da diverse province e regioni. Le gare si sono tenute ieri mattina al Parco Urbano, avvolto dalla nebbia. Un appuntamento organizzato dall’Asd Atletica Bondeno, con il supporto di Uisp Aps Sda atletica leggera nazionale, Uisp Emilia-Romagna e Uisp comitato di Ferrara, il tutto patrocinato dal Comune di Ferrara. Nel corso della mattinata, si sono svolte le premiazioni ed assegnazione dei titoli nazionali e regionali suddivisi per le diverse categorie giovanili e adulti, alla presenza del presidente dell’Atletica Bondeno Daniele Guandalini e la presidente del comitato Uisp Ferrara, Eleonora Banzi. Da segnalare i titoli italiani assegnati ad atleti di società ferraresi, tra i giovani Giulia Biasio (Atletica Bondeno) e Francesco Felletti (Atletica Estense), tra gli adulti Rudy Magagnoli (Corriferrara) e Federico Soriani (Quadrilatero). Tra gli juniores Anna Vitali e Andrea Pedrazzi, entrambi di Atletica Copparo. Al termine delle premiazioni individuali è stata la volta delle società. Nel campionato nazionale di società adulti, nel settore femminile vittoria per il G.S. Lamone Russi, precedendo GPA Lughesina e GPD Aldo Berardo (To). In quello maschile vittoria per il GPD Aldo Berardo (To), secondi il G.S. Lamone Russi e sul gradino più basso del podio Salcus Santa Maria Maddalena. Il campionato di società giovanile, invece, tra per la femmine premia la Polisportiva Progresso, poi Atletica Copparo e Atletica Bondeno. In quella maschile ancora la Polisportiva Progresso, poi Atletica Bondeno e Castelnovo Monti.

Mario Tosatti