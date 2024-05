Tricolori di Pattinaggio. Civitanova sul terzo gradino del podio con Angeletti

Soddisfazione per il Civitanova Skating Team al tricolore di pattinaggio a rotelle su strada Andrea Angeletti è bronzo a San Benedetto. L’appuntamento ha visto impegnati Angeletti e Lara Givetti Alessi, i due portacolori del Civitanova Skating Team. Nella 15.000 metri ad eliminazione, categoria Senior, l’atleta più rappresentativo della squadra, Andrea Angeletti, ha conquistato il bronzo su un percorso bagnato e reso viscido dalla pioggia, ma che ha valorizzato le sue capacità tecniche, consentendogli di disputare la volata per il terzo posto. L’altro ieri si sono svolte le prove di mezza maratona (21 km) per le categorie allievi e di maratona (42 km) per le categorie junior e senior. Givetti Alessi dopo una gara tiratissima, sempre tra i primi posti, è incappata in una caduta a poche centinaia di metri dal traguardo. Angeletti ha partecipato ad una gara molto impegnativa, svolta ad una velocità media di 40 km/h, caratterizzata da molte fughe, arrivando al traguardo con un sesto posto.