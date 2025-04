Trionfo della Polisportiva Nuoto Montefeltro ai campionati Regionali Esordienti

Successo ai campionati Regionali Esordienti A e B di Grottammare, della Polisportiva Nuoto Montefeltro (con sede a Urbania) presente con ben sedici atleti e quaranta presenze gara, quasi un record per una società a livello giovanile. "Ma i ragazzi – spiega il tecnico Riccardo Pistola – questa volta hanno di gran lunga superato le aspettative e hanno notevolmente migliorato sia i propri tempi di partenza che le loro posizioni in graduatoria. Su tutti spiccano le due medaglie d’oro di Eva Costantini a rana, le medaglie di Marco Canghiari argento nei 100 e 200 metri rana, Andrea Amicizia argento anche lui nei 100 e 200 metri rana e bronzo nei 200 dorso, e Martina Corsucci , che ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 rana e di bronzo nei 100 rana e sempre argento Pietro Zuccaroni nei 50 delfino. Tutto il gruppo di esordienti che sta diventando una vera e propria famiglia, che ogni giorno non manca mai agli allenamenti e, sia in allenamento che in gara, fanno sentire il proprio tifo ai compagni di squadra; e un grande grazie anche alle famiglie senza le quali questi risultati sarebbero impossibili Questo risultato è la prova di un lavoro che parte dalla scuola nuoto, e di un progetto che ha deciso di rinnovarsi ormai 5 anni fa e che piano piano sta dando i suoi frutti, siamo una piccola realtà ma che ogni volta si mette in mostra a livello regionale per passione, tifo e risultati di squadra e individuali".

am. pi.