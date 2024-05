Trissino vince con fatica contro Follonica: ipoteca la finale

Nelle semifinali dei play off scudetto il Trissino risponde al Forte dei Marmi, espugna con non poca fatica, soprattutto nella ripresa, il Capannino di Follonica (4-3, p.t. 2-0) e, con due partite interne che lo attendono, ipoteca l’accesso alla finale. In rete per i campioni d’Italia Davide Gavioli 3 e Gioele Piccoli; per i maremmani, privi di Marco Pagnini e condannati da alcuni errori sui tiri diretti, i fratelli Davide (2) e Francesco Banini.

Serie A2. Nei posticipi il Forte dei Marmi batte (4-0, p.t. 1-0) il Salerno e fa un passo forse decisivo verso la salvezza. In rete per i rossoblu Bicicchi 2, Maggi e Giovannelli. Nell’altra partita domenicale Sarzana-Follonica 3-3. In classifica i rossoblu di Molina salgono a 14 punti, dietro Prato (16) e Castiglione (15) e davanti a Sarzana 11 e Salerno 9.