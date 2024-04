Trofeo Banca Centro Toscana Umbria, foto e classifica

Montecatini Terme, 28 aprile 2024 – L'energia e la passione dell'Atletica Montecatini 1982 hanno dato vita ad un evento straordinario: il Trofeo Banca Centro Toscana Umbria, giunto alla sua 21ª edizione e dedicato a Simone Grazzini, insieme al 6° Memorial Luigi Urgo. Con il patrocinio del Comune di Montecatini, questa gara si è distinta per la sua atmosfera calorosa e inclusiva, coinvolgendo podisti di ogni livello. Il percorso di 14,5 chilometri ha rappresentato una sfida stimolante per i partecipanti, con tratti adattati per i non competitivi e i camminatori, dimostrando la volontà di rendere l'evento accessibile a tutti gli appassionati di podismo.

L'assistenza sanitaria fornita con dedizione dalla Misericordia di Montecatini, unita alla presenza attenta dei vigili urbani, ha garantito la sicurezza e il benessere di ogni atleta lungo il tragitto. Sotto l'attenta supervisione dei giudici Uisp di Pistoia, la gara ha visto una partecipazione eccezionale, arricchita dallo splendido sole che ha illuminato Montecatini Terme.

Il suggestivo passaggio nella parte alta della città ha regalato ai concorrenti panorami mozzafiato, arricchendo l'esperienza di tutti coloro che hanno preso parte a questa indimenticabile giornata podistica. Il Trofeo Banca Centro Toscana Umbria non è soltanto una competizione sportiva, ma un momento di condivisione e di scoperta delle bellezze del territorio, in cui la passione per la corsa si unisce alla valorizzazione del patrimonio locale. Un grazie speciale all'Atletica Montecatini 1982 e a tutti coloro che, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile questo straordinario evento.