Trofeo Bolognesi, le foto e la classifica

Firenze, 2 luglio 2024 – Il 21° Memorial Franco Bolognesi rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e per chi ama immergersi nella bellezza artistica e storica del territorio. La gara si è svolta in un contesto unico: la Villa reale di Castello, la cui partenza al tramonto regala un'atmosfera davvero magica.

Questo luogo, carico di fascino e cultura, fa da cornice perfetta per un evento che non è solo sportivo ma anche un omaggio alla tradizione e alla memoria. I partecipanti hanno avuto a disposizione percorsi differenziati, studiati per soddisfare le diverse esigenze degli atleti.

Il tracciato principale si estende per 7,7 chilometri, con un dislivello positivo di quasi 200 metri, una sfida avvincente per i podisti più allenati. Per i camminatori è previsto un percorso ridotto, che consente comunque di godere della splendida cornice naturale senza l'impegno fisico richiesto agli atleti. L'organizzazione curata dall'Atletica Castello, che ha scelto la propria sede sociale come luogo di partenza e arrivo della gara, sottolineando l'importanza della comunità e del territorio nella riuscita dell'evento. Quest'anno, in un'ottica di rinnovamento e semplificazione, è stata presa una decisione innovativa: chiedere solo le tasse d'iscrizione, eliminando il tradizionale "pacco gara". Questa scelta, oltre a ridurre i costi per i partecipanti, risponde all'esigenza di evitare sprechi e prodotti inutili, focalizzandosi sull'essenziale e valorizzando l'esperienza della corsa. Alla cerimonia di premiazione, come di consueto, è stato presente un rappresentante della famiglia Bolognesi, rendendo il momento ancora più significativo e toccante. Questo evento non è solo una gara, ma una celebrazione dello sport, della memoria e della bellezza del nostro territorio, un'occasione per ritrovarsi e condividere una passione comune in un contesto unico.