Trofeo Burlamacco. Viti e Cattaneo col vento in poppa

Grande successo per il Trofeo Burlamacco 2024, regata zonale riservata alla Star organizzata su delega della Fiv dalla Società velica viareggina in collaborazione con il Club Nautico. La vittoria è andata all’equipaggio della Flotta Forte dei Marmi, formato da Marco Viti e Alessandro Cattaneo su Ita 8516 Gemmasofia (Cvf, 5 punti, 3,2 i parziali). Al secondo posto, ex aequo, hanno invece chiuso Paolo Nazzaro con Paolo Cisbani su Ita 8527 Dafne (Flotta Bracciano, 2,3), che hanno anticipato sul podio i protagonisti della seconda prova, Antonio Balderi e Amerigo Anguillesi su Ita 8206 Pelocaldo (Svv, Flotta Perla della Versilia, 7 punti, 6,1). A pari punteggio (7 punti), ma fuori dal podio, i vincitori della regata d’apertura Giampiero Poggi e Davide Mugnaini su Ita 8578 Seven Stars (Flotta Pdv, Cnv, 1,6 i parziali).