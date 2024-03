Trofeo Città di Montale, foto e vincitori della corsa

Montale (Pistoia), 17 marzo 2024 – Il Comune di Montale, in stretta collaborazione con i gruppi Croce d'Oro e Asd Aurora Montale, ha dato vita all'ottava edizione della gara podistica e al settimo Memorial Pierpaolo Becheri. L'evento, che ha avuto luogo con partenza e arrivo in Piazza Matteotti, ha proposto una sfida competitiva su un percorso di 14 chilometri e una non competitiva di 7 chilometri. Nonostante la nebbia che ha avvolto la mattinata, oltre 200 appassionati di corsa non hanno perso l'entusiasmo, affrontando con determinazione le impegnative colline che circondano la città. Il generoso e variegato ristoro ha rallegrato i partecipanti lungo il percorso, offrendo loro un momento di pausa ben meritato.

L'assistenza tecnica, il cronometraggio e la redazione delle classifiche sono stati gestiti con precisione dai Giudici UISP del comitato di Pistoia e dal centro Sportivo Italiano di Pistoia, garantendo una competizione equa e ben organizzata. Un ringraziamento speciale va alla ETS Regalami un Sorriso per il servizio fotografico, che ha catturato gli emozionanti momenti di questa giornata indimenticabile.

Il rappresentante della società livornese della Asd Sempre di Corsa, Andrea Maggini si aggiudica il trofeo il vincitore ha percorso la distanza nel tempo di 51'37'', distaccando di 1'12'' il lucchese Marco Pallini (Atletica Porcari) e di 1'21' l'atleta locale David Fiesoli (Aurora Montale).

Nella categoria veterani uomini si impone l'atleta dell'Aurora Montale Lorenzo Fantoni che ferma il cronometro sul tempo di 54'54'' seguito nell'ordine da Mimmo Marino (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e Leonardo Torrigiani (Individuale). Rinaldo Bolognesi fa sua la gara nella categoria veterani argento che termina in 1h08'59'', al secondo posto si classifica Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) e al terzo Giacomo Bechini (Podistica Quarrata).

La montecatinese Cristina Mariani (Montecatini Marathon) si aggiudica la categoria donne assolute con il tempo di 1h02'00'' con un vantaggio di 4'00 sullla fucecchiese Cinzia Coppola (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e di 5'40'' su Michaela Robu (Runcard).

Maida Mei (Individuale) si classifica prima nella categoria donne veterane ottenendo il tempo finale di 1h08'40'', al posto d'onore si classifica Flavia Cristianini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e sul gradino più basso del podio sale Letizia Galligani (Gruppo Podistico Cai Pistoia).

Nelle donne veterane argento il primo posto se lo aggiudica Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia) terminando in 1h21'37'', seconda Lucia Donati (La Stanca Valenzatico) e terza Rossana Padoan (Toscana Atletica Empoli). Il trofeo Città di Montale se lo aggiudica la formazione della Podistica 29 Martiri di Figline di Prato con 16 iscritti, mentre la Silvano Fedi Pistoia (15) seconda classificata si aggiudica il trofeo Pier Paolo Becheri, terza società classificata la Podistica Quarrata (14), quarta Berzantina (13) e quinta l'Atletica Montecatini (11).