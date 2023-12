Trofeo degli auguri. Sedici podi per Futura. Gli esordienti brillano

Sedici medaglie complessive, che hanno portato il club pratese a chiudere la manifestazione al quinto posto nella classifica generale della società partecipanti (con 130 punti). Questo il risultato fatto registrare dalla Futura nell’ambito della quarta edizione del "Trofeo degli auguri" di nuoto. Una manifestazione dedicata alla categoria "esordienti" andata in archivio pochi giorni fa a Calenzano, che ha visto la partecipazione di diciannove compagini provenienti da tutta la Toscana. I nuotatori e le nuotatrici pratesi non hanno affatto demeritato.

Iniziando da Alberto Paoli, capace di conquistare la medaglia d’oro nei 50 rana e 100 rana, nei 100 misti e nella staffetta 4X50 misti (in quest’ultimo caso insieme ai compagni di squadra Duccio Vaiani, Niccolò Barni ed Alessio Rrotani). Sono saliti sul gradino più alto del podio anche Rrotani nei 50 stile (conquistando poi un argento nei 100 stile ed un bronzo nei 50 farfalla) Vaiani nei 100 dorso (in aggiunta ad un argento nei 50) ed Emma Rose Bertini nei 50 stile. Seconda piazza e medaglia d’argento per Barni nei 50 farfalla (oltre ad un bronzo nei 50 stile) Achille Campani nei 100 dorso, Maria Francesca Di Perna nei 50 dorso (oltre ad un bronzo nei 100 stile) e Diletta Malpaganti nei 50 stile.

Alla sfida hanno partecipato con riscontri cronometrici incoraggianti anche Giorgia Gheri, Giovanni Fambrini, Alessandro Farinacci, Leandro Ganugi, Virginia Mari, Edoardo Piemonte, Samuel Lila, Christian Foraggio, Luca Dondini, Leonardo Giusti, Margherita Naldi, Chiara Chellini, Edoardo Perillo Marcone. Dopo la chiusura per ragioni anagrafico un ciclo che ha prodotto atleti ed atlete di livello nazionale, fra le quali spiccava indubbiamente Gioele Origlia (campionessa italiana nei 100 stile nel 2017 e convocata in Nazionale per un allenamento insieme a Federica Pellegrini) la società presieduta da Roberto Di Carlo sta lavorando per far crescere una nuova generazione di agonisti. La strada sarà lunga, ma i segnali positivi non mancano.

