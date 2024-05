Trofeo del Lavoro in piazza Ariostea. In settecento di corsa sui pattini

Nell’anno dei festeggiamenti per i 100 anni della federazione mondiale di pattinaggio World Skate, si rinnova la magia del pattinaggio corsa in piazza Ariostea con il 1°maggio Ferrara Inline - Trofeo internazionale del Lavoro ‘Città di Ferrara’. Al via sono attesi circa 700 pattinatori (comprese due rappresentative cinesi e indonesiane), tra le prove agonistiche e quelle ludico-motorie. La 65^ edizione della manifestazione, la più longeva in Italia, è entrata ufficialmente nel programma ‘l’Italia dei Giochi’, per uno sport più inclusivo e green in vista di MilanoCortina2026. Il prologo ieri con i Ferrara Inline Roller Games dove la piazza Ariostea ha dato spazio a tutti gli sport rotellistici, una giornata promozionale ludico-motoria aperta a tutti, con la collaborazione della delegazione provinciale della FISR e del CIP. Si passa al 1° maggio, una giornata di agonismo vero e sano. Il programma inizierà al mattino alle 8.30 con le gare dei piccoli, pronti a contendersi le prestigiose prove del 65° Trofeo Internazionale del Lavoro ‘Città di Ferrara’ di pattinaggio corsa su strada valide anche come prima tappa del Grand Prix Giovani ‘Fabio Belotti’.

La società sportiva che sarà in testa alla classifica al termine della mattinata si aggiudicherà il terzo ‘Memorial Gilberto Silvagni’. Si riprenderà poi alle 14 con i grandi, per un pomeriggio molto veloce che vedrà una grande novità, l’esordio della spettacolare gara squadra sprint, una staffetta a due sulla distanza dei 400 metri. A contendersi le gare già confermate varie presenze internazionali, dal ritorno dell’olandese Noraly Berber Vonk, vincitrice lo scorso anno, oltre le delegazioni indonesiane e cinesi. Al termine delle gare, previste per le 18, mentre si effettueranno le operazioni conclusive della parte agonistica, si svolgeranno i 1000 metri caratteristici della RetroRace, ‘l’Eroica del pattino tradizionale’, che dallo scorso anno è dedicata all’indimenticato Paolo Campi.

Mario Tosatti