Trofeo di C alle Vallette, under 14 a Consandolo

Il campionato provinciale promozionale, o Trofeo di Serie C, di Ferrara ha disputato la sua seconda prova sul campo di gara della Vallette ad Ostellato, organizzazione in carico alla ASD Castello Maver, direttore di gara Romano Menegatti, giudice di gara Giovanni Landolfa, elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. La vittoria dei settori è andata a Olmes Fabbri-Riccardo Guidoboni della Canne Estensi Colmic, Nino Negrini-Mauro Minguzzi- Gianfranco Camattari del CPS Codigoro Maver, Natalino Zaniboni- Adamo Accorsi- Michele Sitta della Garisti Dario Tubertini.

La classifica di giornata per squadre ha visto il successo della Canne Estensi Colmic sq. A con 14 penalità davanti al CPS Codigoro sq. C con 17 penalità. La classifica combinata dopo la disputa della seconda prova vede al comando a livello individuale Gianfranco Camattari del CPS Codigoro con 2 penalità, a seguire Michele Sitta della Garisti Dario Tubertini con 3 penalità e Mauro Minguzzi del CPS Codigoro Maver con 4 penalità, a livello di squadre primo posto per la Garisti Dario Tubertini sq. C con 29 punti, secondo posto per la Cannisti Renazzesi Colmic sq. A con 32 punti, terzo posto per la Canne Estensi Colmic sq. C con 35 punti.

Il campo di gara del fiume Tevere ad Umbertide di Perugia ha ospitato il Campionato Italiano Circoli Universitari, il titolo è andato a Fabrizio Tenerini del Pesca Club ARCS, ottimo il secondo posto di Fausto Molinari della PS FE Casumaresi Tubertini. Il Lago Fipsas di Consandolo ha visto la disputa del campionato provinciale giovanile, nella categoria Under 14 successo per Giada Salicini con 17,630 kg. di pescato, secondo posto per Simone Luppi con 11,470 kg. e terzo posto per Mattia Malavolti con 7,360 kg. Il settore riservato agli Esordienti ha visto prevalere Thomas Andronaco con 16,150 kg. secondo posto per Lorenzo Sommariva con 8,030 kg. e terzo posto per Simone Surdo con 6,140 kg.