Trofeo Dormisacco, le foto della corsa

Borgo a Buggiano, 5 maggio 2024 – La 45ª edizione del Trofeo Dormisacco, tenutasi a Borgo a Buggiano con l'organizzazione impeccabile dell'omonima Atletica, ha riservato un momento di commossa commemorazione per l'amico e podista Carlo Ruggiero, vittima del Covid-19. L'evento è stato caratterizzato da una ottima partecipazione, con un percorso che ha visto la partenza e l'arrivo presso il palazzetto dello sport locale. Non solo i corridori più esperti, ma anche le giovani leve hanno dato vita ad una giornata di sport e solidarietà, rendendo la manifestazione un vero e proprio spettacolo di passione e impegno.

La gara, aperta a tutte le categorie giovanili, ha rappresentato il fulcro di un evento che ha saputo unire sport, ricordo e spirito di comunità. Ogni passo, ogni battito di cuore, ha reso omaggio non solo alla competizione, ma anche all'amicizia e alla solidarietà che caratterizzavano lo spirito di Carlo Ruggiero, il cui ricordo è stato celebrato con affetto e rispetto lungo l'intero percorso. Il Trofeo Dormisacco, da sempre punto di riferimento nel panorama podistico locale, ha confermato anche quest'anno il suo ruolo di catalizzatore di emozioni e valori autentici, dimostrando che lo sport non è solo una competizione, ma anche un'occasione per ricordare e condividere momenti preziosi insieme alla comunità podistica.