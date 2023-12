Bagno a Ripoli (Firenze), 17 dicembre 2023 – Sedicesima edizione del trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro a Grassina, una classica non competitiva del trofeo Pollastri. Due i percorsi per i partecipanti: 12 chilometri per la non competitiva, 8 chilometri per la ludico-motoria.

Ecco la fotogallery a cura di Regalami un sorriso: