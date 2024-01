Trofeo Gianfelici Termidraulica con il gotha nazionale delle bocce. Vince Principi su Capponi

Il giovane fanese Marco Principi ha vinto a Pollenza il Trofeo Gianfelici Termidraulica ospitato nella bocciofila pollentina presieduta da Sandro Pierucci. Alla manifestazione ha partecipato il meglio della raffa italiana per una gara individuale di alto livello riservata a giocatori di categoria A a cui hanno partecipato 70 campioni del panorama nazionale. Parallelamente si è svolta una gara per formazioni di coppia di categorie BCD con 211 coppie partecipanti. A dirigere la competizione Silvio Giustozzi, arbitro internazionale dell’Aiab Macerata.

Da segnalare, oltre alla bella prova del vincitore Principi, le prestazioni di Moreno Capponi (Morrovalle) andato vicino a portare a casa il successo. In finale Capponi si è trovato in vantaggio 9-8 ma nell’ultima giocata è stato punito da una bocciata al pallino da parte di Principi con la quale il ragazzo della Moscianese ha conquistato in un colpo solo i quattro punti che hanno deciso la partita. Di alto livello pure le firme degli sconfitti in semifinale: il pluricampione del mondo Mirko Savoretti, recanatese tesserato con la Caccialanza Milano, battuto da Principi 12-3 e Andrea Cappellacci, fanese tesserato con la Flaminio Roma, battuto in rimonta da Capponi 12-9. Nella gara parallela, quella per coppie di categorie BCD, successo laziale con Simone De Nicolò-Tullio Rubechi (Santa Silvia) che in finale hanno sconfitto 12-11 Sergio Michelangeli-Tiziano Capancioni (Città di Fermo). Terzi classificati Marcello Iacomucci-Giuseppe Filippucci (Concordia Pesaro), quarti Ida Sabbatinelli-Emanuele Marziali (Monte Urano).