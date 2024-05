Trofeo intitolato a Francese. Trionfa l’Impala di Pisa

Il 27esimo trofeo di vela challenge intitolato all’ammiraglio Giuseppe Francese è stato vinto, in Overall, dell’Impala 36 Clan di Andrea e Iacopo Poli (Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa). L’imbarcazione, seguita da un’altra ventina di equipaggi, ha percorso il tratto di mare con partenza da Viareggio e davanti alla nostra costa. Ma il vento debole ha influito notevolmente sulla rotta prevista, e non ha mai superato i 7 nodi (circa 12 km.ora) Inoltre, il mare mosso ha costretto il comitato di regata a ridurre notevolmente il percorso della regata d’ altura, che di fatto ha disputato una tratta costiera di 34 miglia (circa 63 chilometri).

Le imbarcazioni della categoria Cim (le barche d’epoca) sempre a causa del poco vento, hanno terminato la regata all’isola del Tino dopo 17 miglia (31 chilometri). Due erano i percorsi inizialmente previsti: una regata costiera sul percorso Viareggio-Isola del Tino- Faro della Meloria - Marina di Pisa per le imbarcazioni Orc e Rating Fiv, mentre per gli yachts d’epoca, classici e per le vele storiche il tratto era su Viareggio- Isola del Tino-Viareggio. La manifestazione era riservata alla vela d’altura, rating Federazione Italiana Vela, “Gran Crociera”, Orc A e B, alle Vele d’epoca e agli yacht classici Cim Aive. Ha visto come sempre una numerosa e sentita partecipazione degli equipaggi dei circoli velici e dell’intera realtà del Corpo delle Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, ente che fu diretto brillantemente dall’ammiraglio Giuseppe Francese. La premiazione, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia, da ventisette anni organizzatore della manifestazione, si è svolta alla presenza del comandante generale delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. Dopo l’inno di Mameli, ha dato il saluto di benvenuto il vicepresidente del Club ammiraglio Marco Brusco che, dopo aver ringraziato gli ospiti presenti, i regatanti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della regata, ha ricordato l’ammiraglio Francese e la nascita di questo trofeo. Nei loro successivi interventi, il comandante generale ammiraglio Nicola Carlone, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, l’assessore Alessandro Meciani e il presidente della seconda zona della Federvela Andrea Leonardi, hanno ricordato anch’essi quella peculiare figura d’ammiraglio e ribadito la vicinanza e la stima verso il sodalizio viareggino.

Walter Strata