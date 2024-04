Trofeo Master di primavera. Diciannove medaglie. Il Csi sbanca a Rapallo

Diciannove medaglie complessivamente colte nelle varie categorie agonistiche, nell’ambito di una competizione di nuoto di livello nazionale. Questo il bilancio con cui i nuotatori e le nuotatrici del CSI Nuoto Prato hanno chiuso l’undicesima edizione del "Trofeo Master di Primavera", svoltosi pochi giorni fa in Liguria. A Rapallo, durante la kermesse organizzata dai padroni di casa della Rapallo Pallanuoto, si sono sfidati agonisti "master" provenienti da tutta Italia. E il contingente pratese, per quanto numericamente meno appariscente rispetto ad altre formazioni, ha in fin dei conti ben figurato in termini di risultati e piazzamenti di prestigio: dati alla mano, sono arrivate infatti undici medaglie d’oro, quattro d’argento ed altrettante di bronzo. Nel dettaglio, sono saliti sul podio i vari Sergio Puggelli (oro nei 50 rana e nei 50 delfino) Anna Manzo (oro nei 200 misti e bronzo nei 50 stile) Edoardo Bertolini (argento nei 200 rana bronzo nei 50 dorso) Giulio Conti (argento nei 50 delfino e oro nei 50 rana) Chiara Bonifacio (oro nei 50 delfino) Suellen Mannori (oro nei 400 misti e nei 50 rana) Gianmarco Di Rienzo (oro nei 200 rana e argento nei 50 dorso) Tommaso Livi (oro nei 50 dorso e bronzo nei 200 rana) Stefano Folini (bronzo nei 100 stile e nei 50 delfino) e Laura Ricci (oro nei 100 e 50 stile). Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri cronometrici anche Andrea Traversi, Lorenzo Innocenti, Michele Lo Russo ed Andrea Zuppa. La dirigenza del club ha fatto sapere che quest’anno ha deciso di non organizzare il "Trofeo Città di Prato", a causa della situazione di incertezza legata alle condizioni della piscina Colzi – Martini di via Roma. Il gruppo ha ad ogni modo già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime sfide: la prossima gara si terrà a Lucca e servirà da preparazione ai campionati italiani di Riccione programmati per il prossimo giugno. E l’obiettivo del CSI è chiaro: continuare a confermarsi su questi livelli di competitività.

G.F.