Trofeo Oltrarno, foto e classifica della 37esima edizione

Firenze, 4 febbraio 2024 – Nel suggestivo scenario del Circolo Vie Nuove, situato lungo il Viale Giannotti a Firenze, è partito con grande entusiasmo il 37° Trofeo Oltrarno. La competizione, da sempre apprezzata dagli appassionati di corsa, ha visto la partecipazione di quasi 700 podisti, confermando il successo delle edizioni precedenti. Il percorso proposto offre tre opzioni: la classica competizione di 14 chilometri, insieme a distanze ridotte di 8 e 4 chilometri per i partecipanti non competitivi. Il tracciato, affascinante e panoramico, è presidiato da oltre 50 persone, come dichiarato dal presidente del sodalizio, Sergio Carini, al fine di garantire la sicurezza durante la gara. A supporto, l'apporto della Misericordia di Badia a Ripoli si è dimostrato fondamentale.

Il Circolo Vie Nuove ha generosamente messo a disposizione i propri locali come spogliatoi e bagni, mentre al termine della competizione sono stati offerti oltre 50 chilogrammi di pasta a tutti i partecipanti, accompagnati da crostini con fegatelli, marmellata, frutta e bevande assortite. Il doppio ristoro lungo il percorso è stato gestito con dedizione da 70 soci, i quali incarnano da sempre lo spirito sportivo e solidale. I proventi della manifestazione sono destinati all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) e all'ETS Regalami un Sorriso, impegnata da oltre due decenni nel servizio fotografico. Un sentito ringraziamento è dovuto alla Regione, alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze per il loro contributo attivo.

LA CLASSIFICA

Durante la cerimonia di premiazione, hanno preso parte al riconoscimento Cosimo Guccione, Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Nicola Armentano, Consigliere per la Città Metropolitana delegato allo Sport, Serena Perini, Presidente del Quartiere 3, Tommaso Coppolaro, Presidente della Commissione Sport del Quartiere 3, Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze, Marco Ceccantini, Presidente dell'UISP, insieme al Direttore del Circolo Vie Nuove, Daniele Sordi, che ha messo a disposizione la struttura rinnovata sotto il profilo della gestione bar/eventi.