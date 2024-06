Trofeo Pizza al Ponte, la sesta edizione

Quarrata (Pistoia), 26 giugno 2024 – In 137 al via della sesta edizione del Trofeo Pizza al Ponte, gara podistica competitiva di 8 chilometri e ludico motoria di 8 e 4 km che si è dispiutata a Quarrata con l’organizzazione della locale Podistica.

La vittoria assoluta della gara è andata a Francesco Bellini (Aurora Montale) che ha superato Enrico Ricca (Podistica Quarrata) e Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano). La categoria veterani uomini vede vincitore Nicola Matteucci (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) davanti al suo compagno di società Giorgio Davini, al terzo posto si classifica Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana).

Vittoria per Mileno Frediani (Montecatini Marathon) nella categoria veterani argento, l’atleta in canotta orange precede nell’ordine Marco Sforzi (Silvano Fedi Pistoia) e Marco Busoni (Atletica Montecatini). Un solo classificato nella categoria veterani oro e si tratta di Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia). Ancora Mihaela Robu (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria assoluta donne che vedeva al secondo posto Giada Abbatantuono (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e terza si classificava Linda Orsi (Firenze Triathlon).

La ex azzurra Gloria Marconi (La Galla) si imponeva nella categoria donne veterane avendo la meglio su Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana) e Camelia Barboi (Up Isolotto Firenze). Come nella categoria veterani oro uomini anche nella categoria donne veterane argento vi è stata una sola classificata e si tratta di Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia). Il trofeo messo in palio dagli organizzatori se lo aggiudica la Podistica Pratese con 25 iscritti, seguita dalle Lumache Mezzana Prato (17) e Montecatini Marathon (7).

Commento a cura di Giancarlo Ignudi