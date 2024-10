Trofeo Raul Gardini. Sedici team in gara

È iniziata ieri la terza edizione del Trofeo Raul Gardini, evento di team race riservato ai giovani timonieri della classe Optimist che, destinato a chiudere la stagione agonistica del Circolo Velico Ravennate, si svolgerà all’interno delle dighe del porto di Ravenna tra venerdì e domenica.

Organizzata dal sodalizio presieduto da Matteo Plazzi in collaborazione con la Fondazione Raul Gardini, e supportata da Solimar e Sport Valley Regione Emila-Romagna, la manifestazione radunerà sedici team impegnandoli in un Round Robin completo, cui seguiranno semifinali e finali. Le compagini, composte ciascuna da cinque atleti, quattro operativi e una riserva, saranno la miglior espressione di alcuni dei circoli velici più noti a livello nazionale; in alcuni casi, i team saranno composti unendo i migliori talenti su base regionale. Oltre al team di casa, tra i sicuri protagonisti ci sono i freschi campioni europei dell’Italia Sailing Team che, guidati dal coach Marcello Meringolo, se la dovranno vedere con lo Yacht Club Italiano, la Fraglia Vela Malcesine e, tra le altre, le compagini rappresentanti Trieste e Bari.

Come detto è il terzo appuntamento con il Trofeo Raul Gardini, già vinto in passato dalla Fraglia Vela Riva (2022) e dal Circolo Velico Ravennate (2023): "C’è grande entusiasmo in vista dell’edizione 2024 di quello che puntiamo a istituzionalizzare e a far diventare un evento fisso del nostro calendario agonistico", confida Matteo Plazzi, presidente del sodalizio di Via Molo Dalmazia.