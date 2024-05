Trofeo Sergio Ariani, foto e classifica della corsa a coppie

Firenze, 9 maggio 2024 – La corsa podistica non è solo una sfida individuale contro il cronometro, ma può diventare un'esperienza condivisa, un momento di condivisione e solidarietà che unisce persone attorno alla stessa passione. Ed è proprio questo spirito che ha animato la 21ª edizione del Trofeo Sergio Ariani, organizzato dal Gs Le Panche Castelquarto.

L'evento, che ha segnato l'avvio dell'attività podistica serale, ha accolto un nutrito gruppo di partecipanti, desiderosi di misurarsi e di condividere la magia della corsa al tramonto. Le coppie di corridori hanno affrontato con determinazione i 7 chilometri di percorso, mentre l'opzione ludico-motoria ha offerto un'alternativa altrettanto coinvolgente per chi preferiva un approccio più rilassato.

Il ritrovo presso il circolo Le Panche di via Caccini ha dato il via a un'atmosfera carica di entusiasmo e spirito sportivo, con i partecipanti pronti a mettersi in gioco e a godersi una serata all'insegna della sana competizione. Ma non è stata solo la corsa a fare da protagonista: l'evento ha offerto anche l'opportunità di socializzare e di condividere momenti di convivialità tra appassionati di podismo. L'importanza dell'evento è stata ulteriormente sottolineata dalla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, il quale ha voluto rendere omaggio alla dedizione e alla passione di tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di iniziative sportive di questo calibro.

Gli organizzatori hanno voluto esprimere un ringraziamento alla Ets Regalami un Sorriso per il prezioso servizio fotografico, che ha catturato i momenti più significativi di questa emozionante giornata di sport e solidarietà. Grazie alle loro immagini, sarà possibile conservare e condividere i ricordi di un evento che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i partecipanti. Il Trofeo Sergio Ariani si conferma dunque un appuntamento imprescindibile per gli amanti della corsa e per coloro che credono nel potere aggregante dello sport.