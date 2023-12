Trotto. Il Premio Freddy a Dina Spritz

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze nove cadette di 4 anni, non vincitrici di 20.000 euro, si sono affrontate sui 2020 metri del Premio Freddy. Al traguardo è emersa la superiorità di Dina Spritz, portacolori di Francesco Paolo Caruso ed allieva del Team Casillo. Al via è Dina Grif, con driver Pistone, in 13.8 a volare al comando su Dama Regal, con Demetra Gas all’esterno. Sbagliavano in successione Dinamite e Duchessa Hp, squalificate. Agli 800 metri Dina Spritz affianca Dina Grif, che passava in testa il primo km. Dina Spritz nel secondo km sottopone Dina Grif ad un pressing asfissiante e andava a vincere in 1.14.8. Dama Regal con Edo Baldi terza in 1.15.3 su Dutyfree. Per Dina Spritz, ottava affermazione in carriera, pagando euro 4,10 al totalizzatore. Il Trotter fiorentino offre ora altri importanti eventi: domani il Trofeo delle Regioni e martedì 26 ultimo convegno del 2023.

F. Que.