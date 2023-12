Trotto show al Visarno. Fiammetta Ferm vince il Premio Sveva

Nel 32° convegno di corse al trotto all’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze spiccava il Premio Sveva (montepremi euro 7.700) dedicato alle femmine di 2 anni sui 1600 metri. Otto le cavalle dietro l’autostart ed era Fabia Pompea Bond, con Tony Young, a prendere la testa in 14.5 su Frilanka Jet, mentre l’ardente Fiammetta Ferm risaliva alcune posizioni. Dopo un quarto di gara in 31.1 Fiammetta Ferm, con driver Antonio Greppi, riusciva a conquistare il comando. Con coraggio la solida Florinda Roc agiva per linee esterne e Fiammetta Ferm produceva due frazioni in 14.5 e 15.2 prima della piegata conclusiva. L’impetuosa ed aitante Fiammetta Ferm, rampolla di Tuonoblù Rex, si dimostrava la più forte centrando il secondo successo fiorentino in 1.17.3. A Fabia Pompea Bond la piazza d’onore in 1.17.5, poi Florinda Roc e Fitness Grif.

F. Que.