Tutti i rischi del Capannino. Forte sulla pista più ostica

Dopo la vittoria con il Lodi e prima dell’ultima, ininfluente, partita di Champions (giovedì 29 in casa contro il Barcelos) il Porsche Centre Forte dei Marmi è atteso questa sera da una sfida estremamente impegnativa contro il Follonica, in quel Capannino dal quale i rossoblu non sono mai usciti facilmente con un risultato utile.

Sconfitti all’andata per 4-2 i maremmani di Sergio Silva, reduci dalla netta vittoria (5-0) nel posticipo di Valdagno, occupano la quarta posizione con 43 punti, 12 in meno dei versiliesi. Ancora in corsa sia in Wse Cup, sia in coppa Italia, hanno un organico largamente imperniato sui prodotti del proprio settore giovanile, dai cugini Pagnini, Marco (ex sempre determinante) e Federico ai fratelli Banini, Davide e Francesco, da Bonarelli a Buralli, senza dimenticare gli ex Cgc Montigel e Barozzi. Recentemente il Follonica ha rafforzato il proprio staff con l’arrivo dell’esperto Riccardo Checchi, fortemarmino doc, nel ruolo di direttore sportivo, in sostituzione di Simone Pantani, prematuramente scomparso.

Dal canto suo il Forte dei Marmi, dopo il netto successo interno su un Lodi incompleto, sa di non potersi distrarre visto che il Trissino, secondo e staccato di 5 lunghezze, è sempre pronto ad approfittare di un passo falso dei rivali. I precedenti sulla pista maremmana, dove sicuramente l’ambiente sarà estremamente carico per il buon momento che sta attraversando la squadra di casa, hanno visto spesso i rossoblu soccombere. Nella passata stagione, ad esempio, i biancoazzurri fecero fruttare il ‘fattore-Capannino’ sia in regular season (4-1) sia nella prima sfida dei quarti play off (2-1). Logico quindi aspettarsi una partita molto difficile in cui a Gnata e compagni è richiesta, come predica da sempre il tecnico, la massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto.

La 21ma giornata di A1 si gioca tutta in questo fine settimana. Oggi: Sarzana-Valdagno (ore 19), Monza-Giovinazzo, Breganze-Bassano, Follonica-Forte (20,45), Lodi-Sandrigo (21). Domani alle 18 Montebello-Trissino.

G.A.