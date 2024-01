Tutti pazzi per il padel. Trend Expo a Milano. Un successo annunciato

"Per me è come essere a Disneyland. Se ti piace il padel e vieni qui poi non vuoi più tornare a casa". Le parole di Manu Martin, famoso allenatore spagnolo nonché webstar della racchetta corta, riassumono bene l’atmosfera della seconda edizione di Padel Trend Expo. Nel weekend il padiglione Allianz MICO di Milano ha ospitato la fiera internazionale dedicata al padel. Tre giorni tra lezioni private, tenute dai migliori coach e star internazionali della "padela" e aperte agli appassionati, esibizioni tra campioni della disciplina ed ex leggende di altri sport e diversi momenti di inclusione sociale. "In questa edizione vogliamo superare i 18000 presenti del 2023 e puntiamo ad avere un numero col 2 davanti", aveva auspicato l’Assessore allo Sport di Milano, Martina Riva. Detto fatto: nei tre giorni si sono registrate oltre 22.000 presenze con un incremento del 23% rispetto allo scorso anno.

Grande successo anche per quanto riguarda gli oltre 120 stand promozionali presenti e pronti a soddisfare le curiosità e i desideri degli appassionati. Ma la differenza chiaramente l’hanno fatta i tanti ospiti famosi intervenuti e che hanno interagito col pubblico. Gli amanti di questo sport hanno avuto la possibilità di omaggiare una leggenda come Pablo Lima, ritiratosi nel 2023 e noto per essere il secondo giocatore più titolato nella storia del padel. "Non conoscevo questa fiera, sono veramente impressionato e credo che questo evento avrà sempre più successo", ha affermato il campione brasiliano.

Ampio interesse del pubblico anche per le gare amichevoli tra ex calciatori, che vedono il padel come lo sport ideale da praticare a fine carriera. Su tutto il derby a colpi di racchetta tra Inter e Milan, vinto dai nerazzurri in un clima di grande ironia ("Io mi faccio guidare dal mio compagno di squadra, faccio quello che vuole lui", ha detto l’ex milanista Stefano Eranio) e sfottò ("L’Inter è favorita anche qui, come sempre ultimamente purtroppo", ha scherzato il capitano rossonero Billy Costacurta) uniti però alla mai sopita voglia di lottare per sconfiggere i rivali di sempre. Tra i momenti più seri c’è stata la presentazione delle nuove carrozzine iper-tecnologiche per persone disabili. L’evento è stato promosso dall’Associazione Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano. "Il padel è uno sport utilissimo come forma di terapia. Spero che nei prossimi mesi sempre più persone affette da disabilità comincino a praticare la disciplina", la speranza del vicepresidente Aus, Mondini.