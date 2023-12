Twirling, campionati nazionali in provincia di Torino. Caprini e Fioretti trascinano la Lg2 Vallesina a Cantalupa

I campionati nazionali di Twirling a Cantalupa, vicino Torino, hanno ospitato anche le ragazze della Lg2 Vallesina Twirling. Le sportive, provenienti dai vari campionati regionali, si sono esibite per aggiudicarsi il titolo italiano e per accedere alla Coppa Europa che si terrà a Porec, in Croazia, dal 10 al 14 luglio. Ecco alcuni risultati, partendo dalla Serie A, dove Sofia Caprini, nella categoria bastone junior, si è laureata campionessa italiana e ha superato la selezione per la coppa Europa. Prima anche Lucrezia Fioretti, artistic twirl senior, con zero cadute ed approdo in Coppa nella categoria senior. Seconda Alessia Pasquinelli, solo youth, che supera la selezione per la Coppa Europa. Stesso risultato per Anna Giacometti in X strutt junior l. In Serie B invece, terza Veronica Bianchi, 2 bastoni youth B, e accesso alla selezione per la Coppa Europa, terza Arianna Romaldi, artistic twirl youth A, quarta Amarilli Uncini, artistic twirl youth B, seconda semifinali, con zero cadute. Sesta Chiara Sassaroli, artistic twirl senior B, settima Ludovica Fioretti, youth B, nona Valentina Ferretti, artistic twirl junior B, decima Marri-Ferretti, duet junior B, nona invece Carbonari-Latini, duo junior.