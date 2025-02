Uisp Emilia-Romagna,. Balestra presidente

Tempo di congressi per l’Uisp che, alla fine del 2024, ha riconfermato alla guida del comitato provinciale Paola Paltretti. Paola e il suo staff sono già al lavoro – su tutti Nicola Fornasari – per la StraBologna in programma il 25 maggio. Ma si muove il comitato regionale, che ha avuto, tra gli ospiti, Flavio Tranquillo (a destra, nella foto, con Enrico Balestra). Congresso numero 11, per l’Uisp Emilia-Romagna, con la conferma, come presidente, di Enrico Balestra. Sono intervenuti Roberta Frisoni, assessora allo sport e turismo della regione, il presidente Michele de Pascale, Pierluigi Randi, Gianluca Bovini, Francesca Farruggia, Giorgio Bitonti, Tobia Ansaloni, Alessandro Ferri, Carlo Pedrielli e Tiziano Pesce. Balestra: "Ci vuole un ecosistema attrattivo e dinamico attorno al Terzo Settore, che sappia accogliere le fragilità".