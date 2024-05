Ultimate frisbee, al torneo internazionale di Leuven. Pancotti, Sorrenti e Casarini: le Shout sempre al top in Europa

Terzo posto per le Shout, la formazione femminile del Bologna Flying Disc a Leuven (Belgio) che ospita il torneo élite Invite con i migliori club del continente. Medaglia di bronzo per le ragazze, che in passato hanno vinto più volte anche il titolo europeo e sesta piazza per i ragazzi.

Le giovani allenate da Federico Caraceni e capitanate da Gaia Pancotti, Francesca Sorrenti, Susanna Casarini e Sara Rabaglia, si sono pizzate al terzo posto dopo le Jinx (Berlino) che sono arrivate prime e le Yaka (Francia). I ragazzi della BFD La Fotta incontrano invece qualche ostacolo ma chiudono al sesto postoc.

Dopo questo ulteriore torneo europeo, il ranking aggiornato vede entrambe le squadre Bfd al terzo posto in Europa nelle rispettive categorie Open e Women. A vincere il torneo nella categoria Open sono stati i Mooncatchers (Belgio).

La Fotta è allenatada Andrea Gerosa e capitanata da Arturo Laffi, Simone Gasperini, Riccardo Zanni e Luca Tognetti. Chiuso questa avventura internazionale, l’obiettivo si sposta ora in campo nazionale dove le squadre del Bfd puntano a portare a casa nuovi scudetti. Nel weekend dell’8 e 9 giugno, a Padova, sono in programma le finali tricolori. E Bologna ancora una volta giocherà il ruolo da protagonista.