Ultimo treno per l’Europa. Forte, impresa proibitiva

Nella quinta e penultima giornata del gruppo A di Champions League il Porsche Centre Forte dei Marmi fa visita al Barcellona, capolista del raggruppamento con 10 punti, seguito da Barcelos 7, Forte 4, Liceo 1. Per i catalani ottenere i tre punti significherebbe la qualificazione ai quarti di finale con un turno di anticipo. Dal canto loro ai versiliesi, che nell’ultima giornata ospiteranno il Barcelos, dopo il pareggio di La Coruna servirebbe una vittoria, mentre un pareggio potrebbe non bastare anche superando i portoghesi nell’ultimo turno.

Ovviamente il compito di Torner e compagni è estremamente difficile e, anche se nel recente passato, la squadra aveva violato la pista catalana, i padroni di casa sono chiaramente i favoriti d’obbligo. Un centinaio di trofei, fra nazionali e internazionali fra i quali spiccano 33 scudetti iberici e 22 coppe dei campioni, i blaugrana continuano ad occupare la prima posizione dell’Ok Liga spagnola imbattuti con 49 punti in 17 partite (16 vittorie e 1 pareggio). Nell’ultimo turno hanno superato (4-2) in casa il Noia, secondo, che è ora staccato di ben 16 lunghezze. La squadra di Edu Castro ha miglior attacco (+97) e difesa (-25) dell’Ok Liga con il portoghese Joao Rodrigues capocannoniere con 31 reti. Dal canto suo il cammino del Forte dei Marmi nella serie A1 italiana ha vari punti di contatto con quello dei catalani: primo posto con 2 punti di vantaggio sul Trissino (e una partita in meno), 49 punti frutto di 16 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta; miglior attacco (+113) e miglior difesa (-30); Federico Ambrosio capocannoniere (40 reti). Già solo dai numeri è evidente che stasera alle 20, sulla pista del Palau blaugrana si affrontano due grandi dell’hockey europeo.

Programma della quinta giornata di Champions League. Girone A: Barcelos-Liceo, Barcellona-Forte. B: Reus-Calafell, Benfica-Sporting. C: Porto-Tomar, Lleida-Trissino. D: Oliveirense-St Omer, Lodi-Valongo. L’ultimo turno è in programma giovedì 29 febbraio.

G.A.