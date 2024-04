6h Ultragreen Marathon Pistoia, foto e classifiche

Pistoia, 6 aprile 2024 – La 6H Ultragreen di Pistoia si è conclusa con un trionfo di partecipazione e impegno, confermando l'ardore e la passione degli amanti della corsa nell'affrontare sfide di resistenza estrema. Organizzata con maestria dalla ASD Silvano Fedi di Pistoia, e sotto l'egida delle prestigiose istituzioni sportive FIDAL, IUTA e UISP Comitato pistoiese, l'evento ha rappresentato un banco di prova per i podisti più intraprendenti. Definita "Ultra" per il suo superamento dei limiti tradizionali della maratona, la gara ha portato i partecipanti oltre l'ordinaria distanza di 42.195 metri, con l'obiettivo ambizioso di raggiungere la soglia delle 6 ore di corsa. Un traguardo che richiede non solo una forma fisica impeccabile, ma soprattutto una straordinaria forza mentale e una capacità di gestione del proprio corpo senza eguali.

LE CLASSIFICHE

Il paesaggio del Parco GEA ha fatto da cornice a questa epica battaglia contro il tempo e i propri limiti personali. Con un percorso di 1.150 metri per giro, i podisti hanno dato il meglio di sé, inanellando chilometri e chilometri di fatica pura tra gli alberi e i sentieri verdi, simbolo di una natura rigogliosa e invitante.

Il successo dell'evento è stato reso possibile grazie al sostegno prezioso dei generosi sponsor, tra cui spiccano nomi come Di Più Alimentari Appennino pistoiese, Officina Fattori e BCC Banca Alta Toscana, che hanno contribuito a rendere questa sfida una realtà tangibile. E come sempre, l'obiettivo nobile e solidale della ONLUS "Regalami un sorriso" ha illuminato l'intera giornata, con un servizio fotografico impeccabile che ha catturato ogni istante di gioia, determinazione e sacrificio dei partecipanti. Ogni sorriso immortalato rappresenta un gesto di generosità e solidarietà, contribuendo a rendere questo evento non solo una celebrazione dello sport, ma anche un'opportunità per fare del bene verso chi è meno fortunato. La 6H Ultragreen di Pistoia ha confermato ancora una volta il potere unificante dello sport e la capacità dell'uomo di superare qualsiasi ostacolo quando la passione e la solidarietà guidano i suoi passi.