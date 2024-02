Un arbitro a scuola. Sacchi sale in cattedra

Come si diventa arbitri di calcio? Lo hanno chiesto a Juan Luca Sacchi, direttore di gara della Can A-B, gli alunni dell’indirizzo di Accoglienza-Sport-Benessere dell’alberghiero "Girolamo Varnelli" di Cingoli, al termine dell’incontro tenuto nell’Auditorium Santo Spirito e programmato dalla dirigenza dell’istituto nell’ambito delle attività previste per la "Settimana dello studente".

Dall’arbitro, una lezione di didattica in chiave sportiva. Durante la sua brillante esposizione che ha notevolmente interessato la scolaresca, Sacchi ha parlato della sua carriera giunta al massimo livello, evidenziando che la passione per l’arbitraggio ha come importanti supporti la dedizione, la disciplina, l’impegno per una costante ricerca della perfezione, componenti determinanti per raggiungere, in ogni settore e nelle professioni, per affermarsi moralmente e con soddisfacente profitto anche nel comparto dell’accoglienza sportiva e del benessere. Molte le domande rivolte a Sacchi dagli studenti che ha pure seguito l’intervento dell’assessore comunale Luca Giovagnetti il quale ha evidenziato come l’attività sportiva sia una stimolante opportunità per la crescita e la valorizzazione dei talenti individuali.

