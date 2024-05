Un brivido, poi Forlì va

Doppio successo per l’Italposa Forlì: le romagnole si impongono 4-2 e 9-0 a Castelfranco Veneto con Thunders. Molto più lottata del previsto gara1, con la lanciatrice Chiara Biasi alla miglior partita dell’anno e in grado di tenere a bada le mazze forlivesi: ben 4 strike out e appena 7 valide concesse (che hanno portato 2 punti) e 3 basi ball. Forlì si sblocca nel terzo inning, grazie al quarto fuoricampo di Noemi Giacometti. Sembra facile, invece diventa difficilissima perché le Thunders riescono a ribaltare tutto nel quarto con il punto di Sbrissa su azione di doppia rubata e con il singolo di Agnese Giacometti che risponde alla sorella Noemi, in campo sulla sponda romagnola. Le venete restano in vantaggio fino alla sesta ripresa, poi Biasi, ormai oltre i cento lanci, concede una base ball a Gasparotto con le basi piene. Ma è nel settimo che le locali crollano: Noemi Giacometti va in seconda dopo l’unico errore delle Thunders (lancia il rilievo Salis), poi la base ball per Cacciamani. Il singolo di Milano manda Giacometti a casa base e Cacciamani in terza, poi a punto per il singolo di Carlotta Onofri.

Senza storia gara2 con un tuonante 9-0 per l’Italposa (per manifesta al 6º) capace di battere la bellezza di 12 valide. Forlì resta attaccata al treno dei playoff.

Risultati del 6ª turno di serie A1: Thunders-Italposa Forlì 2-4, 0-9 (6º); Parma-Pianoro 0-9 (5º), 1-8 (6º); Collecchio-Saronno rinviata; Macerata-Caronno 4-3, 4-7. Riposava: Bollate.

Classifica: Bollate 11-1 (.916); Saronno 10-2 (.833); Caronno, Forlì, Pianoro 8-4 (.667); Macerata 4-8 (.333); Collecchio 3-9 (.250); Thunders, Parma 1-11 (.083).

u. b.