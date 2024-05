Un brutto Forte fallisce il primo match point. I supplementari si rivelano fatali ai rossoblù

Forte dei Marmi

2

lodi

5

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio, Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

LODI: Grimalt (Porchera), Giovannetti, Faccin, Najera, Antonioni, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Bozzetto. All.: Bresciani.

Arbitri: Hyde di Vicenza e Rago di Bari.

Reti: Cinquini 15’04“; Antonioni 19’43“ del primo tempo. Antonioni 3’00“; Compagno 5’20“; del secondo tempo. Giovannetti 2’34“ primo t.s. Faccin 1’ 38“; Fernandes 4’23“ secondo t.s.

Note: pubblico 900 circa con una trentina di tifosi ospiti. Espulsi per 2’ Rossi, Galbas, Fernandes, Najera, Fantozzi, Antonioni.

FORTE DEI MARMI – Il peggior Forte dei Marmi della regular season e forse dell’intera stagione viene clamorosamente sconfitto in casa per 5-2 dopo i supplementari (p.t. 1-1, s.t. 2-2) da un Lodi perfetto e cinico che annulla il primo match point rossoblu e martedì cercherà, davanti al proprio pubblico, di pareggiare i conti della semifinale e portarla a gara 5 (sabato 18 al Palaforte). Nessuna novità nelle formazioni dal momento che i due tecnici che hanno gli organici al completo.

Come in gara due notevole la cornice di pubblico con discreta presenza di tifosi ospiti. Il Forte si presenta con il palo di Torner al 1’, poi Gnata para due volte su Faccin e al 5’ è Gil a colpire il palo con Grimalt battuto. All’11’ s’infortuna Ambrosio (sospetta distorsione al ginocchio sinistro) che deve lasciare la pista. Al 14’ Grimalt protagonista prima su Gil e poi su Compagno e al 15’ Cinquini, ben appostato in area, finalizza un perfetto passaggio di Torner. Ci sono poi 4’ minuti confusi con altrettanti espulsi. Tutti i tiri diretti, di Fernandes, Fantozzi, Compagno e Torner, vengono parati, ma nella superiorità numerica dopo il primo, al 19’, Antonioni segna da posizione ravvicinata.

La ripresa inizia con i rossoblu che non sfruttano l’ultima superiorità numerica. Al 3’ un rasoterra di Antonioni riporta avanti gli ospiti che vengono raggiunti al 5’ da Compagno su azione personale. Al 10’ viene espulso Fantozzi, ma i versiliesi non sfruttano né tiro diretto (parato a Compagno), nè la superiorità numerica. Si va così ai supplementari che condannano la squadra di Bertolucci che al 2’ va sotto su una conclusione all’incrocio di Giovannetti. Torner non sfrutta il tiro diretto del decimo fallo del Lodi. Nel secondo tempo supplementare pasticcio difensivo al 1’ e Faccin segna a porta praticamente vuota il 4-2. Viene espulso Antonioni, Gil mette alto il tiro diretto, la superiorità numerica non viene sfruttata ancora una volta e Fernandes al 3’ chiude e conti per un 5-2 del tutto inaspettato alla vigilia. Decisiva l’assoluta imprecisione dei rossoblu nei tiri piazzati (falliti 5 su 5) e nelle superiorità numeriche. Per sperare di vincere a Lodi la squadra dovrà ritrovare maggiore lucidità, sperando di non aver perso per il resto della stagione Ambrosio.

G.A.