Un classico senza tempo. Sfida al Lodi di Bresciani

Dopo la vittoriosa trasferta di Valdagno il Forte affronta stasera al Palaforte alle 20,45 l’altra formazione contro la quale si è giocata buona parte dei trofei degli ultimi anni, il Lodi di Pierluigi Bresciani, e che ritroverà, su questa stessa pista sabato 23 marzo nella semifinale di coppa Italia. I giallorossi, sconfitti all’andata per 3-1 e reduci dal pareggio di Montebello, occupano la quinta posizione con 36 punti (16 in meno dei rossoblu) e, grazie al tecnico fortemarmino, stanno disputando l’ennesima stagione con un rendimento superiore alle attese. Davanti al portiere argentino Grimalt c’è un gruppo omogeneo in cui tutti sanno diventare risolutori: dagli altri due ex, Giovannetti e Antonioni, quest’ultimo assente per squalifica come l’argentino Najera causa cartellino rossonell’ultimo turno, al portoghese Fernandes ai vari Faccin, Fantozzi, Bozzetto, arrivato Nadini.

Passando al Forte dei Marmi, la trasferta di Valdagno ha evidenziato la reazione dei rossoblu dopo la lunga e negativa trasferta di Champions a Barcellona. Di fronte a un complesso in forma e determinato, sospinto da un pubblico caloroso, Gnata e compagni hanno come sempre costruito molte occasioni, non si sono mai disuniti in occasione dei due svantaggi e alla distanza hanno saputo imporre il proprio gioco. Stasera sarà molto dura visto che i lombardi hanno creato problemi ai fortemarmini, come l’eliminazione dall’ultima edizione della coppa Italia.

Frazionata la 20a giornata di serie A1, complice l’andata dei quarti di Wse Cup. Stasera si giocano anche Grosseto-Breganze e Sandrigo-Montebello. Mercoledì: Giovinazzo-Sarzana, Bassano-Monza, Valdagno-Follonica. G.A.